Giuseppe Ferrarello nominato Presidente dell’Ente Parco delle Madonie

La Giunta Regionale della Sicilia, guidata dal presidente Renato Schifani, su proposta dell’assessore al Territorio e Ambiente, on. Giusi Savarino, ha nominato il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, nuovo presidente dell’Ente Parco delle Madonie.

La nomina, annunciata nella giornata di oggi, dovrà adesso essere ratificata dalla I Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Si tratta di un incarico di grande prestigio, che non solo rappresenta un importante riconoscimento per la figura di Ferrarello, ma anche un’opportunità significativa di crescita e valorizzazione per l’intero territorio madonita.

Con la guida dell’Ente Parco, Ferrarello sarà chiamato a coordinare le politiche di tutela ambientale e sviluppo sostenibile di una delle aree naturali più rilevanti della Sicilia, patrimonio di biodiversità e identità culturale.