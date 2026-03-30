Gli allevatori delle Madonie confermano il proprio livello di eccellenza ad Agriumbria 2026

Nel panorama della zootecnia nazionale, gli allevatori delle Madonie confermano il proprio livello di eccellenza distinguendosi ad Agriumbria 2026, svoltasi dal 27 al 29 marzo a Bastia Umbra. I risultati conseguiti rafforzano il profilo competitivo del comparto all’interno del Madonie UNESCO Global Geopark, dove tradizione e innovazione si coniugano in un modello zootecnico avanzato e solido.

La manifestazione umbra ha saputo coniugare efficacemente tradizione rurale e innovazione agricola, coinvolgendo un pubblico ampio e qualificato. Le oltre 85 mila presenze registrate consolidano il ruolo di Agriumbria tra le principali fiere del settore e quale punto di riferimento per la zootecnia del Centro-Sud Italia.

Di particolare rilievo la partecipazione dell’Associazione Italiana Allevatori e dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne, insieme a istituzioni, università e organizzazioni di categoria quali Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori. Agriumbria rappresenta così non solo una vetrina espositiva di primo piano, ma anche un luogo privilegiato di elaborazione delle prospettive future dell’agricoltura italiana.

In questo contesto, le eccellenze della zootecnia madonita hanno assunto un ruolo da protagonista, ottenendo importanti riconoscimenti:

– l’allevamento Limousine Albanese di Li Puma Sabina ha conseguito il 2° posto nella categoria femmine 13–16 mesi e il 3° posto nella categoria vacca con vitello;

– l’allevamento Charolaise di Bevacqua Piero si è classificato 3° nelle sezioni maschi 8–11 mesi e maschi 13–16 mesi;

– l’allevamento Limousine di Amoroso Luigi ha ottenuto il 1° posto nella sezione maschi 11–13 mesi;

– prestigiosa e apprezzata partecipazione per l’allevamento Limousine Fiorino di Li Puma Marilena.

Risultati che testimoniano in maniera concreta la funzione strategica della zootecnia madonita quale presidio ambientale, economico e sociale delle aree interne.

A suggello di tali traguardi, il Presidente dell’Ente Parco delle Madonie Giuseppe Ferrarello ha dichiarato: “Esprimo profonda soddisfazione per i risultati conseguiti dai nostri allevatori, autentici protagonisti e custodi di un patrimonio zootecnico e ambientale di straordinario valore. Il successo ottenuto ad Agriumbria conferma la solidità, la qualità e la competitività del comparto zootecnico madonita, che rappresenta un riferimento nel panorama nazionale. L’Ente Parco delle Madonie continuerà a sostenere con convinzione questo settore strategico, garantendo piena vicinanza istituzionale e promuovendo ogni iniziativa utile a rafforzarne lo sviluppo, nella consapevolezza che la zootecnia costituisce un pilastro fondamentale per la crescita sostenibile e per la tutela del territorio”.

La presenza degli allevatori delle Madonie ad Agriumbria 2026 conferma, infine, una linea chiara e coerente: valorizzare l’identità territoriale, perseguire l’eccellenza nelle pratiche selettive e rafforzare la capacità competitiva, nel quadro della moderna zootecnia italiana.