Gli architetti Monaco intervengono in difesa dello spazio polifunzionale, “i bagni pubblici sono una richiesta del comune”

Mentre il sindaco sempre tace, sul Giornale di Sicilia di oggi, in sua vece, prendono voce gli architetti Jano e Pierpaolo Monaco a difesa del loro progetto di ristrutturazione del teatro Le Fontanelle in spazio polifunzionale che punta sul palco e platea modulabili, una sala fissa e il belvedere, cioè tutti i punti fortemente avversati dagli oppositori dell’ormai ribattezzato “cammaruni”.

Gli architetti precisano inoltre che il “comune ha chiesto un locale da adibire a servizi per i turisti con accesso da via Sant’Anna” un efficace giro di parole per definire i bagni pubblici richiesti al posto dei camerini per gli artisti.

L’amministrazione, al solito, ha frainteso il senso di bisogni pubblici, e sarebbe il caso che ascoltasse uno spot a promozione di spettacoli con grandi interpreti- tra i quali Gabriele Lavia, autore di un bellissimo intervento a sostegno delle Fontanelle – spot che recita queste esatte parole:

Il teatro è corpo dell’attore, è testo che si fa carne, è ascolto del pubblico.

Allora il sindaco ascolti il pubblico e non si lasci attrarre dalla tentazione di indicare che i bagni si trovano in fondo a sinistra in via sant’Anna, laddove c’era un teatro.