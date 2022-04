Gli operatori ecologici di Castelbuono ringraziano Fiasconaro

Gli operatori ecologici di Castelbuono ci tengono a ringraziare pubblicamente la Fiasconaro per il pensiero gentile che immancabilmente la nota azienda rivolge agli operatori

È doveroso un ringraziamento ai fratelli Fiasconaro, a nome di tutti gli operatori ecologici della “Castelbuono ambiente” e mio personale, per il gradito pensiero che ormai da anni hanno nei nostri riguardi per la Santa Pasqua, sperando che porti serenità e pace in tutto il mondo finendo la guerra in Ucraina e passa il covid 19. Un plauso all’impresa Fiasconaro ed ai dipendenti che ogni giorno operano instancabilmente, riuscendo a portare avanti il buon funzionamento dell’azienda. Con il vostro operato date al paese una splendida opportunità per mostrare a tutti la bellezza della nostra terra.

Angelo Puccia