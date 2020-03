Gli operatori economici autorizzati ai servizi funebri nel Comune di Castelbuono

L’Amministrazione Comunale rende noto che gli operatori economici autorizzati per i servizi di trasporto funebre nel territorio comunale, tumulazione ed estumulazione nel cimitero comunale sono esclusivamente le seguenti:

EDEN Agenzia Funebre legalmente rappresentata da Turrisi Natale con sede in C.le Paradiso, 2 tel 0921 672818;

CLS di Cicero Giuseppe e C s.n.c. legalmente rappresentata da Cicero Giuseppe con sede in Via Failla, 1 tel. 0921 676330.

Le tariffe di detti servizi, aggiornate annualmente, sono obbligatoriamente affisse presse le suddette agenzie e possono comunque essere consultate sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente.