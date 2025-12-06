Gli Orti come bene comune
Un progetto del Museo Civico di Castelbuono. In collaborazione con Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura “Luigi Failla Tedaldi”, Consulta Giovanile di Castelbuono, Museo Naturalistico Minà Palumbo. 5 dicembre 2025 – 4 giugno 2026
Venerdì 5 dicembre prende avvio il progetto Gli Orti come bene comune, a cura di Maria Rosa Sossai, Progetti partecipativi del Museo Civico di Castelbuono, in collaborazione con l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura “Luigi Failla Tedaldi”, la Consulta Giovanile di Castelbuono e il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”.
Le istituzioni pubbliche impegnate nell’allestimento e nella cura dell’Orto dell’Arte nell’area adiacente il Museo Civico (Castello dei Ventimiglia) e dell’Orto sociale all’interno di Palazzo Failla, nel centro storico di Castelbuono, promuoveranno un’azione di salvaguardia e di sviluppo sostenibile, attraverso la conoscenza, la valorizzazione e la coltivazione di orti. Il 4 giugno 2026, è previsto un momento di restituzione al pubblico con il racconto delle attività svolte durante le fasi di progetto.
“Gli Orti come bene comune” è un progetto che nasce dall’esigenza di sollecitare e condividere una riflessione sull’attuale crisi ambientale: il Museo Civico di Castelbuono e l’Istituto professionale per l’Agricoltura “Luigi Failla Tedaldi” affrontano questo tema con azioni concrete, volte al miglioramento della conoscenza e responsabilità della comunità scolastica su questi temi. La proposta educativa prende avvio dalla comunità post-varietale di pomodori del duo artistico Aterraterra, coltivata nell’Orto dell’Arte del Museo Civico. Si tratta di un’opera d’arte vera e propria che fa parte del patrimonio del Museo e che si propone di legare la cura collettiva ad un bene comune.
Il progetto prevede la partecipazione e la testimonianza diretta di anziani coltivatori di orti che attraverso il trasferimento di conoscenze orali ed esperienza, contribuiranno allo sviluppo di un’idea di natura come parte della propria identità culturale e sociale, un patrimonio da valorizzare e da rendere vivo, attraverso la condivisione con la comunità, nella consapevolezza che la nuova frontiera dell’ecologia sta nell’assunzione da parte di ognuno di noi del principio di responsabilità e sostenibilità.
Le classi dell’Istituto “Luigi Failla Tedaldi” 4A e 4B IPSASR che hanno aderito, nell’ambito della Formazione Scuola Lavoro A.S. 2025/2026, saranno impegnate per un totale di 20 ore suddivise in 10 incontri di 2 ore ciascuno, secondo un calendario di attività.
