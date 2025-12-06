Un progetto del Museo Civico di Castelbuono. In collaborazione con Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura “Luigi Failla Tedaldi”, Consulta Giovanile di Castelbuono, Museo Naturalistico Minà Palumbo. 5 dicembre 2025 – 4 giugno 2026

Venerdì 5 dicembre prende avvio il progetto Gli Orti come bene comune, a cura di Maria Rosa Sossai, Progetti partecipativi del Museo Civico di Castelbuono, in collaborazione con l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura “Luigi Failla Tedaldi”, la Consulta Giovanile di Castelbuono e il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”.

Le istituzioni pubbliche impegnate nell’allestimento e nella cura dell’Orto dell’Arte nell’area adiacente il Museo Civico (Castello dei Ventimiglia) e dell’Orto sociale all’interno di Palazzo Failla, nel centro storico di Castelbuono, promuoveranno un’azione di salvaguardia e di sviluppo sostenibile, attraverso la conoscenza, la valorizzazione e la coltivazione di orti. Il 4 giugno 2026, è previsto un momento di restituzione al pubblico con il racconto delle attività svolte durante le fasi di progetto.

“Gli Orti come bene comune” è un progetto che nasce dall’esigenza di sollecitare e condividere una riflessione sull’attuale crisi ambientale: il Museo Civico di Castelbuono e l’Istituto professionale per l’Agricoltura “Luigi Failla Tedaldi” affrontano questo tema con azioni concrete, volte al miglioramento della conoscenza e responsabilità della comunità scolastica su questi temi. La proposta educativa prende avvio dalla comunità post-varietale di pomodori del duo artistico Aterraterra, coltivata nell’Orto dell’Arte del Museo Civico. Si tratta di un’opera d’arte vera e propria che fa parte del patrimonio del Museo e che si propone di legare la cura collettiva ad un bene comune.

Il progetto prevede la partecipazione e la testimonianza diretta di anziani coltivatori di orti che attraverso il trasferimento di conoscenze orali ed esperienza, contribuiranno allo sviluppo di un’idea di natura come parte della propria identità culturale e sociale, un patrimonio da valorizzare e da rendere vivo, attraverso la condivisione con la comunità, nella consapevolezza che la nuova frontiera dell’ecologia sta nell’assunzione da parte di ognuno di noi del principio di responsabilità e sostenibilità.

Le classi dell’Istituto “Luigi Failla Tedaldi” 4A e 4B IPSASR che hanno aderito, nell’ambito della Formazione Scuola Lavoro A.S. 2025/2026, saranno impegnate per un totale di 20 ore suddivise in 10 incontri di 2 ore ciascuno, secondo un calendario di attività.