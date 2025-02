Gli studenti dell’Istituto Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono protagonisti di un incontro formativo sul progetto NAV 4.0

Castelbuono, 27 febbraio 2025 – Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Luigi Failla Tedaldi, indirizzo agrario, hanno avuto il privilegio di partecipare a un incontro formativo che si è svolto presso l’Auditorium della scuola. L’evento ha visto la partecipazione attiva del gruppo operativo del progetto NAV (Noto Almond Valley 4.0), rappresentato dall’Ing. Antonino Musso, in collaborazione con Coldiretti.

L’incontro è stato aperto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, Alberto Celestri, che ha salutato e dato il benvenuto a tutti gli ospiti, agli studenti e ai docenti presenti. Nel suo intervento, il Dirigente ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che hanno l’obiettivo di offrire nuove opportunità formative agli studenti, ampliando le loro conoscenze e aprendoli a tematiche innovative di grande rilevanza per il territorio e per il futuro dei giovani.

“Lavoriamo ogni giorno affinché queste attività possano trasformarsi in vere e proprie opportunità per i nostri studenti,” ha dichiarato il Dirigente Celestri. “Con il coinvolgimento di personalità di rilievo come il Maestro Fiasconaro, vogliamo offrire ai ragazzi stimoli concreti per il loro futuro, avvicinandoli alla realtà del mondo agroalimentare e della valorizzazione delle risorse locali.”

Durante l’incontro, il Responsabile del progetto Noto Almond Valley 4.0, Ing. Antonino Musso, ha avuto modo di approfondire i temi della valorizzazione della mandorla a guscio duro del Val di Noto e dell’innovativo processo di immissione sul mercato del latte di mandorla erogato da una macchina innovativa. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di interagire con gli ospiti

A rendere ancora più piacevole e coinvolgente la giornata, è stato il gustoso buffet offerto dall’omonima azienda del Maestro Nicola Fiasconaro, che ha arricchito ulteriormente l’esperienza degli studenti. Il referente del progetto ha infine espresso i suoi complimenti agli studenti per l’attenzione e l’interesse dimostrato durante l’incontro, sottolineando il loro impegno e la curiosità nei confronti delle tematiche trattate.

Questa giornata si è rivelata un’importante occasione di crescita formativa per gli studenti, che sono stati sensibilizzati su temi innovativi e hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore agroalimentare, sviluppando una maggiore consapevolezza riguardo alla valorizzazione delle risorse del nostro territorio.