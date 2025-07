Governare una comunità operando per il bene pubblico. Comizio del sindaco Cicero e del presidente del Consiglio Piscitello

Dialogare con la Comunità che si amministra è fondamentale: permette di comprendere le reali esigenze dei cittadini e di orientare con maggiore consapevolezza le scelte politiche e amministrative. Le amministrazioni comunali che ho avuto l’onore di presiedere hanno fatto del dialogo e del confronto con il “paese reale” un elemento di forza. Coerenti con questa impostazione, giovedì 3 luglio, alle ore 19:00, in Piazza Minà Palumbo, terremo un comizio per informare i cittadini sull’attività amministrativa e politica portata avanti finora, e per condividere la nostra visione su come “la nostra Castelbuono” debba confrontarsi con le altre realtà territoriali, sia a livello europeo che mondiale.

Alla luce della nuova geopolitica che si sta delineando negli ultimi anni — in cui alcuni governanti, in varie parti del mondo, stanno deliberatamente cercando di cancellare ottant’anni di storia dell’umanità — risulta ancora più urgente ribadire i valori della partecipazione, della coesione e della giustizia sociale. Stiamo assistendo al ritorno della cultura della sopraffazione, al riemergere di guerre, discriminazioni razziali, all’assegnazione di poteri smisurati alle lobby economiche e finanziarie. Si smantella lo Stato sociale, si umiliano le istituzioni formative, si costruiscono muri che dividono — materialmente e culturalmente — popoli, religioni e culture.

Domenica 6 luglio, in Piazza Margherita alle ore 19:45, replicheremo con un’altra iniziativa pubblica, continuando il confronto con chi vive con passione e amore la nostra Comunità. Una Comunità che ogni giorno lavora per rafforzare quel “Sistema Paese” che, nel tempo, abbiamo costruito insieme e che oggi è apprezzato e preso a modello da chi, per lavoro, studio o cultura, entra in contatto con i nostri protagonisti e con la dinamica realtà di Castelbuono.

Vi aspettiamo numerosi. Dedicheremo anche uno spazio della nostra comunicazione a chi tenta di mortificare l’azione amministrativa con argomenti strumentali, utili solo a provocare polemiche e a stimolare la coscienza di “ i nimici d’a cuntintizza”.