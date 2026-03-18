Grande caccia alle uova di Pasqua al Parco delle Rimembranze di Castelbuono

Una mattinata all’insegna del divertimento per i più piccoli è in programma sabato 4 aprile 2026 al Parco delle Rimembranze di Castelbuono, dove si terrà la “Grande caccia alle uova di Pasqua”. L’iniziativa, dedicata ai bambini, si svolgerà dalle ore 10.00 alle 12.30 e promette un ricco programma di attività pensate per vivere insieme l’atmosfera della Pasqua.

Durante l’evento i partecipanti potranno prendere parte alla tradizionale caccia alle uova, ricevere piccoli regalini e assistere a momenti di animazione. Non mancherà lo spettacolo delle bolle di sapone e la presenza della mascotte del coniglio pasquale, pronta ad accogliere e intrattenere i bambini.

La partecipazione ha un costo di 10 euro a bambino ed è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero 320 9114972. L’iniziativa si propone come un’occasione di socialità e svago per le famiglie, trasformando il parco cittadino in uno spazio di gioco e festa dedicato ai più piccoli.