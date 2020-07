Grande opportunità per studenti e personale del Luigi Failla TEDALDI – sez. IPSASR – finanziato il Progetto Erasmus+ “VET2EMPOWER”

Grande opportunità per studenti e personale dell’IIS Luigi Failla TEDALDI – sez. IPSASR – di Castelbuono PA. Ammesso al finanziamento il Progetto Erasmus+ “VET2EMPOWER”: 100 borse di mobilità per tirocini formativi per studenti e Job Shadowing per il personale 2020 – 2022

Progetto Erasmus+ “VET2EMPOWER”: 80 borse di mobilità per tirocini formativi per studenti (32 giorni), e 20 borse di mobilità per Job Shadowing per personale (1 settimana) all’estero indirizzate a studenti e staff di 4 istituti scolastici della Provincia di Palermo.

Il progetto “VET2EMPOWER– VET learners and Staff empowerment through Mobility in tourism and local promotion field” (Convenzione n° 2020-1-IT01-KA102-008312) è promosso dall’ I.I.S.S.“MANDRALISCA” – I.P.S.S.E.O.A. (istituto capofila del consorzio) di Cefalù, in consorzio con I.I.S.S. “G. Ugdulena” di Termini Imerese, I.T.E.T. “Don Luigi Sturzo” di Bagheria e I.I.S.S.“Failla Tedaldi” di Castelbuono.

Coordina le attività progettuali MADE FOR SKILLS S.r.l. organismo VET con sede a Termini Imerese, specializzato nei settori della mobilità internazionale e dell’orientamento professionale, membro della Rete EUROGUIDANCE.

Il progetto, presentato in occasione della Call 2020 del programma ERASMUS+, è stato ammesso al finanziamento all’interno dell’Azione Chiave 1 del programma ERASMUS+ ambito VET (Istruzione e Formazione professionale).

Il progetto vede anche il coinvolgimento di parti sociali e organismi operanti nel settore del “turismo e della promozione del territorio” ed in particolare dell’Associazione Albergatori della Provincia di Palermo – Federalberghi Palermo, di Farm Cultural Park di Favara (AG) e dell’Associazione Turistica Pro Loco di Cefalù.

Il progetto prevede l’erogazione di 80 borse di mobilità per tirocini formativi per studenti all’estero nei settori del turismo e della promozione del territorio per realizzare tirocini formativi (32 giorni) in uno dei seguenti Paesi: Austria, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Portogallo e Spagna. Destinatari della mobilità sono studenti provenienti dai 4 istituti partner del Consorzio.

Le borse coprono i costi di viaggio, alloggio, vitto, trasporti locali e assicurazioni. Vengono, inoltre, garantiti una preparazione pedagogico-culturale prima della partenza, un corso online della lingua del Paese di destinazione e un servizio di tutoraggio durante tutto il periodo di soggiorno all’estero. I tirocini formativi all’estero e le esperienze di formazione dello staff verranno riconosciute mediante certificazioni finali, valide in ambito europeo.

VET2EMPOWER prevede anche 20 mobilità dello staff degli Istituti partner per svolgere un periodo di job shadowing della durata di una settimana ai fini di modernizzazione e internazionalizzazione degli istituti scolastici consorziati grazie ad esperienze di job shadowing volte all’implementazione dell’orientamento professionale, delle nuove tecnologie, della mobilità VET Erasmus+, e della progettazione europea nella didattica della formazione professionale.

Le attività progettuali prenderanno avvio nel 2021 e si concluderanno ad ottobre del 2022.

Le informazioni sulle attività di progetto verranno rese note attraverso i siti web degli enti consorziati.