Grande successo per la “lunga notte per Le Fontanelle”. Tutti i video disponibili su Youtube in Full HD

Cari amici, tante sono state le condivisioni ricevute verbalmente per l’iniziativa Una Istanza di civiltà per il teatro a Castelbuono. Ma sono diverse migliaia (più di cinquemila al momento in cui scriviamo) le visualizzazioni dell’evento “La lunga notte per Le Fontanelle”, trasmesso sulla pagina facebook di CastelbuonoLive, che si è snodato per più di tre ore. Questo testimonia l’altissimo interesse che i cittadini castelbuonesi manifestano per questo argomento e afferma ancora una volta, se ce ne fosse ulteriore bisogno, che i castelbuonesi aderiscono, sottoscrivendola, a una idea vera e palpabile di cultura e vogliono il teatro, preferibilmente dove è sempre stato fino al 1984.

Questa premessa, assieme a qualche difficoltà tecnica che ha ostacolato la visione integrale di alcune parti della kermesse “La lunga notte per Le Fontanelle”, ci hanno spinto a riproporvela in modalità selezionabile e in Full HD, proprio per darvi modo di vedere quelle parti che avete perso o anche per approfondire i passaggi che vorreste riesaminare.

Vi preghiamo di farlo, cari amici. Di farlo e di dare testimonianza nel modo e con il giudizio che riterrete opportuno, commentando questo post o indirizzando mail a comitatolefontanelle@gmail.com. Noi accettiamo, anzi auspichiamo, tutti i giudizi e i suggerimenti, indipendentemente dal fatto che condividano o contestino la nostra istanza, purché motivati e identificabili.

Vorremmo anche che le numerose persone che cominciano a capire che un teatro ci vuole, che la cultura e l’aggregazione sono il cemento armato di una comunità sana, libera e pensante, cominciassero a fare sentire la loro voce. Bisogna rompere la cortina di torpore e di silenzio e uscire dall’oblio in cui tutti siamo precipitati ormai da troppo tempo, al punto da pensare che non si abbia più diritto di parola.

Anche perché Castelbuono ha bisogno proprio di questo per ricominciare a crescere: servono persone, singole o in gruppo, che si appassionino a un tema e ci mettano la loro faccia, il loro impegno civico, il loro fattivo entusiasmo, per indirizzare chi decide che, non di rado, è preso da obiettivi discutibili o scollati dalla realtà e perde di vista ciò che serve al cittadino.

Questo è ciò che ha inteso offrire alla cittadinanza chi ha partecipato a “La lunga notte per Le Fontanelle”: mettere la faccia, l’impegno e l’entusiasmo per reclamare il diritto ad avere un teatro, un posto dove formare, virtuosamente, i giovani. Perché come dice Federico Garcia Lorca, un popolo senza teatro è un popolo morto. Forza Castelbuonesi, è giunta l’ora di dimostrare di essere vivi culturalmente e di essere all’altezza della nostra riconosciuta effervescente intraprendenza. E soprattutto è giunto il momento di silenziare il silenzio.

Il Comitato per Le Fontanelle

In basso tutti i link ai video delle singole performance: