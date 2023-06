Grande successo e grandi numeri per la XV edizione dell’Infiorata di Castelbuono

Sono state tantissime le presenze nel lungo weekend del 2 giugno a Castelbuono in occasione della XV edizione dell’Infiorata. Migliaia i visitatori provenienti da ogni parte della Sicilia e da altre regioni, ma anche moltissimi stranieri che, con ogni mezzo, hanno “invaso” la cittadina del Parco delle Madonie in una tre giorni ricca di appuntamenti tra storia, arte e cultura, mostre, spettacoli di gruppi folk e di artisti di strada, concerti musicali, degustazioni, visite guidate, cortei storici, tornei medievali e tanto altro.

Tutto ciò è stato possibile grazie al grande impegno dei Maestri Infioratori dell’Associazione Culturale Promo Madonie Sicilia, delle Associazioni, dei volontari e delle scolaresche che hanno partecipato all’evento realizzando nella suggestiva via Sant’Anna un lunghissimo e profumato tappeto artistico floreale composto da 20 variopinti bozzetti.

Tutto ha avuto inizio il 2 giugno con la “Lunga notte dell’Infiorata” che ha visto la via Sant’Anna trasformarsi, come ormai avviene da quindici anni, in un grande cantiere a cielo aperto fino alle prime luci dell’alba per la realizzazione dei bozzetti, una fase molto importante e coinvolgente, a cui hanno preso parte centinaia di persone tra addetti ai lavori e semplici visitatori che si sono lasciati coinvolgere e trasportare dalla creatività, dall’armonia e dall’accoglienza dei vari gruppi ma soprattutto dall’entusiasmo di questa grande festa, la festa di un’intera Comunità orgogliosa della propria cultura e delle proprie tradizioni.

La musica popolare della tradizione siciliana e i coreografici balli e abiti del Gruppo Folk “Gazzara” hanno accompagnato il venerdì la preparazione dei bozzetti in via Sant’Anna, sabato pomeriggio, dopo l’inaugurazione e la benedizione dell’Infiorata alla presenza delle Autorità, in Piazza Margherita lo spettacolo Medievale di Circo e Teatro di Strada di Alex Russo e in serata i “Barracuda Entertainment Show” che hanno “infiammato” il numeroso pubblico presente in piazza con ritmi musicali allegri e coinvolgenti, domenica il suggestivo “Gran Corteo Storico” con la partecipazione di centinaia di figuranti appartenenti alle venti Delegazioni dei Cortei Storici provenienti da tutta la Sicilia, con i gruppi di sbandieratori, di musici e di tamburi che hanno attraversato il centro storico medievale gremito all’inverosimile per poi raggiungere Piazza Castello dove, al cospetto della platea e della Giuria, si sono messi in scena balli e rievocazioni medievali regalando al numerosissimo pubblico suggestive sensazioni trasportando i presenti indietro nel tempo. La manifestazione si è poi conclusa con la “sfida” tra i Gruppi di sbandieratori, musici e tamburi che si sono contesi l’ambito Trofeo Regionale “Gran Premio del Mediterraneo” assegnato ai Musici e Sbandieratori del Magistrato dei Quartieri di Piazza Armerina dalla Giuria Presieduta dall’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Dottor Francesco Paolo Scarpinato e composta dal Commissario dell’Ente Parco delle Madonie Dottor Salvatore Caltagirone, dal Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, dall’Arch. Rosario Polisi e dalla Dott.ssa Adriana Scancarello.

Jhonny Lagrua “Presidente dell’Associazione Culturale Promo Madonie Sicilia”

“Abbiamo sfidato anche il tempo, ma alla fine, nonostante tutto ce l’abbiamo fatta. Tantissimi visitatori tra cui moltissimi stranieri, nonostante le incertezze metereologiche, hanno affollato in questi giorni la via Sant’Anna per ammirare la nostra Infiorata, bella, variopinta e profumata, con la quale abbiamo voluto dare un messaggio forte a favore della salvaguardia del nostro pianeta e dell’ambiente, coinvolgendo anche le scuole perché è da lì che deve partire un forte messaggio per le generazioni future, nell’educare e trasmettere i principi dell’arte e della bellezza, ma soprattutto educando al rispetto del nostro pianeta, dell’ambiente in cui viviamo e alla “Nostra Madre Terra” minacciata quotidianamente dalla mano dell’uomo.

Mi complimento con i Maestri Infioratori, con tutte le Associazioni, con i gruppi di volontariato e con le scolaresche che hanno partecipato con impegno contribuendo al successo dell’evento.

Grazie ai Maestri Infioratori di San Pier Niceto guidati dall’amico Dott. Giuseppe Donia per il tappeto floreale barocco che incastona l’icona di “San Francesco” realizzata da Stefania Ruggeri, al CTA Fauni, all’Associazione Sant’Anna onlus, alla Coop. Aquilone, al Team Embroidery, ai docenti e agli alunni dell’I.I.S.S. Jacopo Del Duca – Diego Bianca Amato di Cefalù guidati dalla D.S. Prof.ssa Antonella Cancila, agli alunni e ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Francesco Minà Palumbo” scuola primaria e scuola secondaria di I° grado, agli alunni e ai docenti dell’I.I.S. “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono e della sez. staccata I.P.S.A.S.R. guidati dalla D.S. Prof.ssa Francesca Barberi.

Un particolare ringraziamento di cuore al Direttore Artistico Marta Russo che anche quest’anno mi è stata accanto nell’organizzazione di quest’evento ormai consolidato e fiore all’occhiello tra gli eventi culturali e turistici di grande richiamo della Regione Siciliana.

Ringrazio per il patrocinio il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, l’Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo della Regione Siciliana Elvira Amata, ringrazio l’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Storica Siciliana della Regione Siciliana Dottor Francesco Paolo Scarpinato, l’On. Marco Intravaia, il Commissario Straordinario del Parco Regionale delle Madonie Dottor Salvatore Caltagirone, il Maggiore Del Bello della Compagnia dei Carabinieri di Cefalù, il Comandante della Stazione dei Carabinieri Lg.te Francesco Pagana e il Comandante della Polizia Municipale Enza Santoro per aver gestito con professionalità l’ordine pubblico garantendo sicurezza e tranquillità ai cittadini e alle migliaia di visitatori, grazie anche al supporto della Protezione Civile AVY, grazie al Direttore Dott. Salvino Leone e al Presidente Dott. Michele Spallino del Museo Naturalistico “F.sco Minà Palumbo, al Consiglio di Biblioteca e all’Assessore Annalisa Genchi.

Ringrazio di cuore tutti gli SPONSOR per il loro prezioso contributo e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a questo grande successo, un successo che non è del singolo ma bensì di tutti.

Grazie a Santina Conoscenti, Anna Maria Spallino, Gabriele Norato, Lia Romè, Maria Mercante, Dennis e Mario Venturella, Antonia e Alessandra Biundo, Rosalba Mazzola, Giuseppe Donia, Giovanna Frati, Pietro Schicchi, Giovanni Sferruzza, Nicoletta Schicchi, Gianclelia Cucco, Stefania Sperandeo, Valentina Impallomeni, Alessandra Salotti, Anna Colantoni, Marianna e Laura Cancila, Laura Sottile, Santina Mondia, Concetta Cicero, Claudia Torcivia, Mimmo Cicero, Nicoletta Cannizzaro, i F.lli Fiasconaro Fausto, Nicola e Martino, Naselli, Francesco Giaconia Supermercati, Michele Prisinzano, Pino Ippolito, Abitare, Madonie Express, Vincenzo Mazzola, Santino Allegra, Gioacchino Martorana, i dipendenti comunali e tutte le attività commerciali, artigianali e ricettive di Castelbuono per l’accoglienza e l’attenzione riservata ai visitatori, grazie anche ai tantissimi che si sono messi a disposizione dell’organizzazione per l’ottima riuscita della manifestazione.”

Arrivederci all’edizione del 2024!