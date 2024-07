Un incidente con importanti conseguenze è avvenuto alle 20:00 circa di oggi (30 giugno). Un’auto fuori controllo è scesa a forte velocità da via mustafà impattando in un piazza matteotti con il lampione abbattendolo e urtando con altra vettura. Da chiarire le cause. Sul posto ci sono i sanitari del 118 e i Carabinieri.

Aggiornamento: una persona trasportata al Pronto Soccorso.