Grosso smottamento sulla SS 113: strada interrotta nei pressi del bivio per Sant’Ambrogio

Disagi alla viabilità lungo la Strada Statale 113, nei pressi del bivio per la frazione di Sant’Ambrogio, a causa di uno smottamento che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato provocato da una perdita idrica nella condotta di distribuzione dell’acqua al servizio della frazione.

Sul posto sono in corso gli interventi necessari per liberare la carreggiata e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento, il transito sulla SS 113 è consentito soltanto parzialmente: chi proviene da Messina può raggiungere Sant’Ambrogio, mentre chi arriva da Palermo può percorrere la statale fino a poco oltre il bivio di Fiume Carbone.

Dell’accaduto è stata informata AMAP, che dovrà effettuare le verifiche tecniche e procedere alla riparazione della condotta idrica. Durante le operazioni potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione dell’acqua sia lungo la linea di distribuzione sia nella frazione di Sant’Ambrogio.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di seguire gli aggiornamenti sulla viabilità fino al completo ripristino della normale circolazione.