Gruppo 2001, martedì 16 febbraio lo spettacolo di satira “L’âti vistu ô voi? Nè aìeri nè oi!”

L’anteprima dello spettacolo di satira del Gruppo 2001, la versione integrale domani 16 febbraio alle ore 21.00

Cari amici, questo carnevale senza balli, senza sùonu e senza chiassi, sarà pur sempre una festa in cui darsi ai bagordi: mànciari e vìviri. Ecco, tra una passata di testê turcu e na cucchiarateddra di rrisu ntaanu potete inframezzare col dolce o con l’amaro, a seconda dei punti di vista, della satira.

Vista la particolare situazione, il Gruppo 2001 sperando di farvi cosa gradita vuole dare un modesto contributo al buonumore mettendo in scena una piccola pièce satirica. Direte voi, potevate farne a meno. D’accordo, però un po’ pure voi v’âti a dòliri.

Semel in anno licet insanire significa una volta l’anno è lecito fare pazzie che, addomesticata per qualcuno tutt’altro che latinu, potrebbe essere resa come Semel in anno licet rinsavire. Ma sappiamo già che è acqua persa.

Il titolo lo abbiamo già anticipato ed è L’âti vistu ô voi? Nè aìeri nè oi! Qui aggiungiamo solo che ogni riferimento a persone e, soprattutto, animali è puramente casuale. Potete visualizzare a partire dalle 21,00 di martedì 16 febbraio 2021 direttamente su CastelbuonoLive.com o collegandovi sul canale Youtube.

Il Gruppo 2001