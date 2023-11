Gruppo di motociclisti stranieri scorrazzano in area protetta del Parco: segnalati dalle autorità

Foto 2021 FB, Giuseppe Dino

Come riporta Kodami.it, nei giorni scorsi, il Parco delle Madonie è stato teatro della tumultuosa presenza di un gruppo di motociclisti stranieri, che si sono riuniti per scorrazzare nei pressi di Pizzo Carbonara, arrecando danni all’ambiente protetto. Le ruote da motocross hanno sollevato fango, con ripercussioni sulla vegetazione e sui sentieri praticati dagli escursionisti. Le guide escursionistiche locali hanno segnalato danni significativi causati dai motociclisti, i cui profili social mostravano eloquenti immagini poi rimosse. Gli escursionisti nella zona hanno dovuto così affrontare percorsi compromessi a causa dl fango creato dal passaggio delle moto, mettendo a rischio la loro sicurezza. I vigili urbani di Petralia Sottana hanno recuperato le targhe dalle foto diffuse in un primo momento sui social e notificato l’evento al Commissario del Parco, che ha avviato le procedure per una denuncia formale. Anche Legambiente Sicilia ha denunciato l’atto e ha evidenziato la frequenza di tali comportamenti nelle riserve dell’isola.