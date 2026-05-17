Ha preso ufficialmente il via a San Mauro Castelverde, la prima edizione del “Madonie Outdoor Fest”

Ha preso ufficialmente il via venerdì 15 maggio, alle ore 17, a San Mauro Castelverde, la prima edizione del “Madonie Outdoor Fest”, manifestazione dedicata alla valorizzazione del turismo esperienziale, delle attività sportive e dell’outdoor nel cuore del comprensorio madonita.

L’inaugurazione dell’evento è stata affidata al convegno dal titolo “San Mauro Castelverde e le Madonie: tra accessibilità e turismo lento, sviluppo dell’outdoor tra natura e adrenalina per la montagna del futuro”, momento di confronto istituzionale e programmatico sui temi dello sviluppo sostenibile, della promozione territoriale e delle nuove prospettive del turismo naturalistico e sportivo.

A moderare l’incontro è stata Elisa Donatini, giornalista di Sport Italia. Sono intervenuti Giuseppe Minutilla, sindaco di San Mauro Castelverde; Luigi Iuppa, presidente dell’Unione dei Comuni “Madonie”; Giuseppe Ferrarello, presidente del Parco delle Madonie – Madonie UNESCO Global Geopark; Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente di Federalberghi Sicilia; Alessandro Ficile, amministratore unico di Sosvima; Giuseppe Carapezza, presidente della sezione CAI Madonie Petralia Sottana 1927; Smeralda Tornese, direttore del Consorzio Turistico Cefalù-Madonie; Giovanni Nicolosi, esperto di turismo esperienziale, adrenalinico e naturalistico; Francesco Ippolito, tour operator Madonie Travel Service; Mario Cicero, presidente del GAL ISC Madonie.

Le conclusioni sono state affidate ad Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana. «La missione del Madonie UNESCO Global Geopark – ha sottolineato il presidente Giuseppe Ferrarello – è pienamente in linea con la promozione delle attività sportive e ricreative a contatto con la natura. L’outdoor rappresenta infatti uno strumento privilegiato per conoscere più profondamente il territorio, imparare ad amarlo, rispettarlo e promuoverlo. Eventi come il Madonie Outdoor Fest contribuiscono a diffondere una cultura della sostenibilità e della fruizione consapevole del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale delle Madonie. È stata anche un’occasione straordinaria per i tanti appassionati, sportivi e non solo, di ammirare le numerose attività, alcune particolarmente spettacolari, che si svolgono durante il festival e che animano il territorio madonita nel corso dell’intero anno».

L’iniziativa, che si conclude domani, si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione delle Madonie UNESCO Global Geopark quale destinazione d’eccellenza per il turismo lento, naturalistico e sportivo, con l’obiettivo di coniugare sviluppo, tutela ambientale e promozione delle identità territoriali. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale e sulle pagine social della manifestazione: www.taplink.cc/madonieoutdoorfest