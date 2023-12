I 100 anni della Signora Santina Prisinzano

Il 10 dicembre 2023 è stato un giorno di festa per la famiglia Prisinzano Cucco riunitasi per festeggiare i 100 anni della Signora Santina.

Erano presenti i figli con i rispettivi coniugi, i fratelli, i nipoti e i pronipoti oltre a diversi membri della numerosa famiglia, gioiosi di far parte di questo meraviglioso evento.

Per rendere grazie a Dio, come ribadito dal parroco Don Marcello Franco, l’intera famiglia si è riunita in chiesa per la messa, dove nell’occasione i rappresentanti dell’Azione Cattolica della parrocchia di Sant’Antonino, hanno letto e consegnato, gli attestati di stima e gratitudine per l’esempio dato dalla Signora Santina in qualità di attuale e storica tesserata , inviati a Castelbuono dall’ACR della Diocesi di Cefalù e anche dalla presidenza nazionale.

Assieme ai suddetti attestati di stima anche la Santa Sede ha inviato una lettera ove si evince la Benedizione Apostolica di Papa Francesco, a firma del Segretario di Stato di Sua Santità Card. Pietro Parolin.

Dopo la Santa Messa la famiglia ha proseguito i festeggiamenti presso il ristorante Le Querce dove ha ricevuto gli auguri da parte dell’Amministrazione Comunale rappresentata dal sindaco Mario Cicero.