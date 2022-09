I 160 anni del Cine Teatro Grifeo di Petralia Sottana

Ascolta l'articolo

Petralia Sottana. Dall’Ente Parco delle Madonie gli auguri per i 160 anni del Cine Teatro Grifeo.

Era l’8 settembre 1862 quando veniva inaugurato quello che inizialmente fu un teatro, successivamente diventato anche Cinema, ovvero il Cinema Teatro Grifeo, oggi anche sede di importanti convegni e incontri. Un punto di riferimento culturale per l’intero territorio madonita con le sue innumerevoli iniziative.

Furono gli stessi cittadini di Petralia Sottana a contribuire per la realizzazione del Teatro, poi cinema. Una storia in crescendo che è valsa una medaglia doro dal Presidente della Repubblica.

Una storia che oggi continua, “per questo – afferma il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, dott. Angelo Merlino – vogliamo congratularci per questi primi 160 anni di Attività con tutto lo staff del Grifeo e in particolare con Mario Li Puma che lo gestisce con entusiasmo e competenza. Insieme al Direttore, dott. Giuseppe Maurici e tutto il personale dell’Ente, esprimiamo i più sinceri complimenti per l’importante anniversario, un prestigioso traguardo che premia la passione e il tenace entusiasmo che ha caratterizzato la storia del