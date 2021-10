I ART Madonie, l’arte invade le Madonie. L’opera di Angela Sottile a Geraci Siculo

Scattata l’ora X dell’arte. Nei giorni scorsi un collettivo di artisti ha iniziato a risiedere nei paesi madoniti con I Art Madonie, il polo diffuso per la riqualificazione urbana delle periferie delle Madonie. Il progetto ideato e diretto da I World è stato finanziato dalla presidenza del Consiglio e vede come capofila SO.SVI.MA.

Decine di artisti coinvolti stanno abbellendo le periferie di diversi centri urbani madoniti. E’ possibile ammirare le opere ad Alimena, Gratteri, Polizzi Generosa, Geraci Siculo, Cerda, Valledolmo, San Mauro Castelverde, Pollina, Caltavuturo, Petralia Soprana, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Bompietro, Aliminusa e Castelbuono.

Tra gli artisti selezionati a livello nazionale e internazionale è presente anche Angela Sottile, restauratrice, storica dell’arte e artista, affianca all’attività scientifica un’intensa produzione artistica, nel campo della pittura, scultura, grafica, ceramica, scenografia e installazioni urbane. Angela Sottile ha realizzato nei giorni scorsi un’opera di street art presso Geraci Siculo.

Il suo lavoro dedicato all’arte del ricamo si trova in via Don Bosco ed è intitolato “Le ricamatrici”. Pensieri, fantasie, storie, racconti cuciti su un tessuto bianco che diventa vivo, che parla della terra, della casa, del paese, dei progetti di vita. Una esperienza arricchente – ci racconta l’artista – in cui il calore umano dei cittadini geracesi che mi osservavano al lavoro, ha superato di gran lunga “i freschi pomeriggi” in quella che fu la capitale dei Ventimiglia.