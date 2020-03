I biscotti Tumminello a Londra per l’HRC 2020, la fiera internazionale del settore agroalimentare

La HRC- HOTEL, RESTAURANT & CATERING è un appuntamento biennale internazionale dei professionisti del settore Ho.Re.Ca, già conosciuta nelle scorse edizioni sotto il nome di Hotelympia, dal 2020 riprenderà il suo nome originario – HRC – ed accoglierà 4 nuovi brand in un unico evento: The Professional Kitchen Show, The Foodservice Show, Hospitality Tech Show e Interiors & Tableware Show.

La fiera si terrà all’ExCel London a Londra il 3, 4 e 5 marzo. Biscotti Tumminello esporrà al Padiglione Italia, stand F400m.

Sarà l’occasione per presentare al mercato internazionale la linea di specialità siciliane fatte a mano: Cosi Chini, Zuccotti alle mandorle, Ricci di Mandorla, Praline al cocco, Ricci al Pistacchio.

Accompagneranno questi prodotti la linea dei biscotti a base di grani antichi moliti a pietra siciliani MAIORCA, PERCIASACCHI e TUMMINIA.

In particolare, Tuminì, un prodotto di altissima qualità e dal sapore autenticamente buono per cui sono stati scelti solo ingredienti genuini e naturali, come le farine biologiche di Timilia e Maiorca, lo zucchero grezzo di canna, le uova fresche da galline allevate all’aperto e l’olio extravergine d’oliva di Sicilia.

Mannì, in cui la tradizione dei grani antichi siciliani si fonde con la manna (dolcificante naturale), arricchiti dal gusto dalla scorza d’arancia e dalla cannella.

Zigarì, un prodotto dal sapore unico e intenso dei limoni di Sicilia, privi di latte, amalgamati unicamente con l’olio extravergine d’oliva.

Modì, sfiziosi biscotti arricchiti dal Cioccolato di Modica IGP con Zucchero di Mascobado e il gusto grezzo delle farine biologiche siciliane.

Visitando il nostro stand sarà possibile assaggiare i nostri biscotti e scambiare qualche battuta con la famiglia Tumminello pronta a trasmettere una parte della tradizione gastronomica siciliana.

Orari di apertura

3 marzo 10:00 – 17:00

4 marzo 10:00 – 17:00

5 marzo 10:00 – 16:00