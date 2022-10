I Democratici per Castelbuono intervengono sulla mensa scolastica

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo)- Avremmo voluto evitare inutili polemiche e poco costruttive chiacchiere da bar in un momento particolarmente critico per la vita dell’intero pianeta, già duramente provato psicologicamente ed economicamente dalla pandemia, non ancora finita, da una guerra che sta drammaticamente coinvolgendo tutta l’Europa e non solo, e con una crisi energetica senza precedenti che rischia di far fallire imprese, compromettere l’erogazione dei servizi pubblici da parte degli enti locali e far precipitare milioni di cittadini sotto la soglia di povertà.

L’argomento mensa non riguarda solo la tutela di un pasto caldo e salutare per i nostri figli, ma anche la tutela economica di famiglie in difficoltà e allo stesso tempo il rispetto e la tutela di intere filiere di produttori, imprese e personale dipendente, che non sono più in grado di fornire i propri servizi ai prezzi e alle condizioni degli anni precedenti. Tutti noi ci rendiamo conto dell’aumento dei prezzi non sempre giustificati, ma si intuisce che il tutto sta subendo un effetto domino che non è facilmente controllabile.

Noi Consiglieri comunali del gruppo di maggioranza, di concerto con l’Amministrazione comunale, in silenzio e con responsabilità, ci siamo impegnati per trovare le risorse necessarie a coprire la differenza di costo e permettere alle famiglie di avere assicurato questo servizio garantendo anche la qualità nutrizionale, adottando sempre la scelta dei prodotti a Km zero.

Altre realtà a noi vicine, portate a modello da qualcuno per le tariffe contenute, probabilmente non investono sul Km zero e in alcuni casi hanno deciso di esternalizzare totalmente il servizio. Queste sono e rimangono scelte politiche e amministrative per noi significative.

Inoltre va sottolineato che quelle realtà non hanno gli stessi numeri di pasti che garantisce la nostra mensa, il tutto va considerato non tralasciando la densità demografica di un Comune e soprattutto la qualità che si sceglie di dare e garantire alla propria comunità.

Noi continueremo a fare il nostro dovere, magari non troveremo chi concorda con il nostro operato e che troverà da ridire sempre e comunque, ma questo non ci impedirà di continuare a lavorare per trovare le soluzioni più adeguate al bene comune dei nostri cittadini senza fomentare polemiche e agitazioni puramente strumentali.

I Consiglieri comunali del gruppo di maggioranza