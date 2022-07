I^ edizione del Torneo di calcio a 5 “NESSUNO IN PANCHINA…UN CALCIO ALLE DISPARITÀ” – [FOTO]

Ascolta l'articolo

Il 10 luglio si è svolta la I^ edizione del Torneo di calcio a 5 “NESSUNO IN PANCHINA…UN CALCIO ALLE DISPARITÀ”, organizzato dagli operatori delle due Comunità per minori “Aquilone” e “Amuri” gestite dalla Cooperativa Aquilone di Castelbuono. L’iniziativa scaturisce dalla volontà di far conoscere e favorire le buone prassi di un cammino fatto di parità, accoglienza ed integrazione.

Ogni individuo è un essere speciale ed unico, e proprio partendo dalla singolarità dell’individuo, si vogliono attivare percorsi virtuosi per promuovere la varietà, l’uguaglianza e la parità.

È stato un pomeriggio di sport, divertimento e socializzazione che si è voluto offrire ai ragazzi, per stimolare nuove relazioni positive con gli altri, per accrescere il loro senso di appartenenza, l’autonomia e l’autostima; e per gli operatori che si spendono ogni giorno per rendere loro la vita migliore, un’opportunità di confronto, di scambio e di condivisione per nuove progettualità e collaborazioni, per fare rete sociale.

L’evento è stato anche occasione di riflessione sul concetto di uguaglianza e di rispetto dell’altro.

Dove c’è uguaglianza e rispetto non ci sono discriminazioni e pregiudizi e la diversità è considerata una ricchezza.

Un sincero ringraziamento va a tutte le squadre che con grande fair play sono scese in campo, agli sponsor che hanno aderito e creduto nell’evento dimostrando tanta sensibilità: Comune di Castelbuono, Pro loco, FIGC, Giaconia s.r.l. Supermercati, F.lli Fiasconaro, Pasticceria Sferruzza, Forgia del Gusto, Coop. Armonia, Don Jon B&B-Bar-Tabaccheria, EcoEdil, Vizi e Sfizi, Bergi Agriturismo, Biscottificio Tumminello, Bar Cavour, Caffè Greta Mandalà. Un grazie di cuore a chi a vario titolo ha contribuito alla riuscita della manifestazione e a tutti coloro che ci hanno onorato della loro presenza.

Con l’auspicio di mantenere vivi e forti questi legami, vi diamo appuntamento alla prossima edizione.

Gian Clelia Cucco

(Presidente Coop. Aquilone)