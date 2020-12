I fratelli Giaconia scelgono il panettone artigianale Sferruzza per la campagna “Forza Geraci Borgo dei Borghi”.

L’ azienda nata tanti anni fa nel territorio Geracese ha ideato una elegante e “gustosa” campagna per promuovere Geraci nel concorso indetto dalla rete dei Borghi più Belli d’Italia.

Per la stessa campagna sono stati scelti diversi panettoni dell’azienda Sferruzza di Castelbuono che saranno abbinati alle meravigliose immagini di Geraci Siculo.

La campagna di comunicazione lanciata dall’azienda Fratelli Giaconia per sostenere la candidatura di Geraci Siculo al concorso “Borgo dei Borghi 2021” vuole essere uno stimolo per presentarsi al grande pubblico con il “tesoro nascosto” dei piccoli borghi del nostro Paese.

Ogni scatola ideata contiene un panettone del maestri Sferruzza e porta un’immagine significativa del patrimonio storico e artistico Geracese.

Vi alleghiamo alcune immagini del progetto curato dai fratelli Giaconia.

Dal sito del comune di Geraci Siculo : Condividiamo l’idea promozionale realizzata dai Fratelli Giaconia in occasione delle festività natalizie volta a sostenere la candidatura del nostro borgo al concorso “borgo dei Borghi 2020”: sono state realizzate delle scatole contenenti un panettone artigianale sulle quali sono riportate immagini e scorci del nostro borgo.

Forza Geraci!