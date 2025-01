I GAL strumenti chiave della Comunità Europea per scoprire e valorizzare i territori siciliani

Continuano gli incontri strategici del GAL Madonie con gli Eurodeputati Siciliani per promuovere lo sviluppo del territorio

(22/01/2025) – Continuano gli incontri del GAL Madonie con i parlamentari europei eletti in Sicilia. Venerdì 24 gennaio prossimi si terrà il terzo incontro a Campofelice di Roccella con l’Onorevole Chinnici e Falcone di Forza Italia, il 31 gennaio presso il Castello di Caccamo con l’Onorevole Antoci del Movimento 5 Stelle e il 7 febbraio con l’Onorevole Stancanelli della Lega Nord presso il Comune di Pollina.

Questi appuntamenti seguono quelli già tenuti a Polizzi Generosa con l’Onorevole Giuseppe Lupo del Partito Democratico e a Nicosia con l’Onorevole Razza e Milazzo di Fratelli di Italia (l’onorevole Milazzo era assente per problemi di salute).

I faccia a faccia con gli eurodeputati sono stati avviati dal neo Presidente del GAL Madonie e Sindaco di Castelbuono Mario Cicero per far comprendere agli operatori, alle forze sociali ed economiche dei 34 comuni aderenti al GAL e ai Deputati Europei il ruolo, i compiti e le attività che il GAL può portare avanti con l’obiettivo di promuovere e dare risposte concrete alle esigenze di chi opera nel territorio nei settori dell’agricoltura e del turismo e che investe risorse economiche e umane in questo comprensorio, creando le condizioni per rimanere nei nostri comuni e borghi e pianificare il proprio futuro.

“L’idea di coinvolgere i nostri eurodeputati – spiega Mario Cicero – nasce dalla constatazione che i GAL sono strumenti di programmazione presenti in tutti i territori aderenti alla comunità europea. Attualmente se ne contano 2800 a livello europeo, 200 in Italia e 23 in Sicilia. Da qui l’idea di incontrare gli eurodeputati con i quali costruire una lobby che dia maggiore voce ai GAL e, di conseguenza, ai territori che rappresentano.”

Dagli incontri già effettuati è emerso l’apprezzamento degli eurodeputati che hanno avuto l’opportunità di dialogare e confrontarsi con amministratori, imprenditori e forze sociali operanti nei comuni interessati.

“Chiusi gli incontri, l’auspicio – dichiara il Presidente Mario Cicero – è quello di trovare una sintesi al fine di creare una attiva collaborazione con gli Eurodeputati e la rete dei GAL Siciliani. Questa porterà i GAL ad essere nei territori terminali della programmazione europea ma principalmente strutture che, oltre a pianificare le risorse assegnate dalla Regione, riescono a creare reti autonome e diventare interlocutori della programmazione diretta della Commissione Europea intercettando direttamente i fondi erogati con l’obiettivo di creare opportunità culturali, economiche e sociali nei nostri territori, con l’attivazione di buone pratiche, scambi di esperienze e nuovi progetti a regia diretta della commissione.”

In poche parole – ribadisce Cicero – “ci stiamo attrezzando per far sentire, insieme agli eurodeputati eletti in Sicilia, la voce dei GAL Siciliani per avere ricadute in termini di progetti finanziati e opportunità di interscambi nei nostri territori. Per tale ragione, chiediamo a tutti i portatori di interesse di essere attivi e propositivi, evidenziando le esigenze che ritengono giuste e prioritarie da inserire nell’agenda politica e amministrativa dei GAL e degli eurodeputati.”

Il Presidente Cicero ringrazia gli eurodeputati che hanno partecipato e parteciperanno a questa iniziativa consapevoli che si stanno offrendo alle comunità nuove opportunità, consolidando la programmazione esistente e aprendo nuove prospettive di collaborazione e progettazione.