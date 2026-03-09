I Lorimest in concerto all’Auditorium Rai di Palermo: musica popolare e racconti di tradizione | 14 marzo ore 21.00

Una serata dedicata alla musica popolare siciliana, tra suoni antichi e narrazioni che raccontano la cultura e le tradizioni dell’isola. Il gruppo Lorimest di Castelbuono invita il pubblico a partecipare a un appuntamento speciale in programma sabato 14 marzo alle ore 21.00 all’Auditorium della Rai di Palermo, in viale Strasburgo 19.

L’evento, intitolato “Concerto narrato di musica popolare”, propone un viaggio sonoro che unisce musica e racconto. Sul palco i Lorimest guideranno gli spettatori attraverso ritmi cadenzati, melodie intense e storie legate alle consuetudini della tradizione, rievocando atmosfere di festa, convivialità e memoria collettiva.

Il concerto vuole essere non solo un momento musicale, ma anche un percorso narrativo nella cultura popolare, in cui i brani e le parole si intrecciano per riportare alla luce usanze, racconti e sonorità che fanno parte dell’identità siciliana.

L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati. Gli organizzatori raccomandano di raggiungere l’Auditorium almeno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo per completare le operazioni di registrazione e assicurarsi l’accesso alla sala.

Un’occasione per vivere una serata di musica autentica e condividere il patrimonio culturale della tradizione popolare siciliana.