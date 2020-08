I nemici dei nimici da cuntitizza: sui social animato dibattito

Nelle ultime ore sui social si è sviluppato un animato dibattito sui cosiddetti “nemici da cuntitizza” e cioè, per chi ancora non lo sapesse, l’ultimo termine con cui si ama additare i soggetti che da più fronti criticano i risultati del primo cittadino e dell’amministrazione.

Sappiamo, Mario Cicero non è nuovo a questo tipo di schedatura, individuando par suo l’opposizione una volta come “i soliti dodici” oppure in complesse operazioni venefiche di avvelenamenti di pozzi.

Questa volta, però, è avvenuto di diverso che gli additati hanno utilizzato il termine in chiave autoironica facendosi felici portavoce delle contestazioni alle plurime vicende che tanto hanno coinvolto il dibattito politico cittadino.

Ma come è vero il vecchio adagio, quando si indica la luna lo stolto guarda il dito, adesso i nemici da cuntitizza vengono liquidati come indossatori di massa senza una riflessione sugli argomenti che di volta in volta trattano con argute e motivate espressioni di libero pensiero su temi quali visiere e parco delle Rimembranze, solo per fare qualche esempio.

Nessuno degli opinionisti qualificati ha mai battuto ciglio sulla immediata rimozione dei manifesti sul Veglione Alternativo alle Fontanelle, in piena goliardia carnascialesca, dimenticandosi il proprio passato di oppositori al sistema con tanto di identificazione politica fatta di bandiere rosse, magliette del Che e canzoni dei Modena City Ramblers per poi sembrare approdati all’esaltazione di un modello ungherese in stile Orban.

Sarebbe abbastanza strano leggere perfino un tweet di Trump che definisca tutto il popolo degli “inginocchiati” come inaffidabili indistintamente al solo scopo di contestare il senso del movimento Black Lives Matter in difesa dell’omicidio di George Floyd.

La coerenza non dovrebbe essere un capo di abbigliamento che passa di moda secondo le stagioni, sarebbe più a suo agio nella veste di tatuaggio indelebile, per cui rimarrebbe da chiedersi come mai a Castelbuono il sistema ormai tira a campare grazie alla satira ammuffita e alla comunicazione di soccorso sempre pronti a intervenire quando il coro delle proteste si fa appena un po’ più udibile dell’affievolito tuono di tantissimi commenti anonimi.