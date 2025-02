I piloti castelbuonesi Prestianni e Campo premiati alla cerimonia sociale dell’ASD Armanno Corse

Domenica 16 febbraio 2025, a Partinico, si è svolta la cerimonia di premiazione sociale della scuderia automobilistica ASD Armanno Corse, durante la quale sono stati premiati i piloti castelbuonesi per gli importanti risultati ottenuti in gara.

Rosario Prestianni è stato riconosciuto per le sue eccellenti performance negli slalom automobilistici, classificandosi tra i migliori cinque assoluti. Insieme a lui è stato premiato anche il suo assistente meccanico, Giuseppe Martorana, anch’egli di Castelbuono e titolare dell’attività “Martorana Gomme” situata in via Cefalù.

Anche Vincenzo Campo ha ricevuto un riconoscimento per i risultati ottenuti nelle gare di karting sia in Italia che in Germania, affermandosi come uno dei protagonisti italiani nella categoria 100cc a livello europeo.

Con l’inizio del tredicesimo anno di attività, la scuderia ASD Armanno Corse punta a nuovi successi, e i piloti castelbuonesi sono pronti a vivere una stagione 2025 ricca di emozioni e traguardi ambiziosi.