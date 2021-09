I Punto e capo, Rubert Band e Hangar “Tributo a Claudio Baglioni” gli spettacoli del 12,13 e 14 settembre in piazza Castello a Castelbuono

Salta “a cursa u Crucifissu “L’Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza che a causa dei nuovi sviluppi legati alla situazione pandemica che vedono la Regione in zona gialla, vista l’impossibilità di garantire un adeguato contingentamento, si annulla “corsa del Crocifisso” e allo stesso modo, gli spettacoli previsti per la festività, vengono spostati in piazza Castello, unica location autorizzata dalla questura (che non ha concesso gli stessi in piazza Minà Palumbo per impossibilità di contingentamento.)

Non è stata sicuramente casuale la scelta della location individuata dalla questura nella piazza del Castello, dove, rispetto alla Piazza Minà Palumbo, sono garantiti: maggiore controllo all’ingresso e corretto distanziamento interpersonale con la predisposizione di un numero limitato di sedie autorizzato dalla commissione pubblico spettacolo. Confermato lo spettacolo dei PUNTO E CAPO in piazza Castello, la storica band Castelbuonese che da oltre un ventennio porta avanti il progetto dei favolosi anni 60 e 70.Dopo le tante serate dedicate ai festival e al teatro, lunedì 13 stettembre, alle ore 21:30, tocca a RUPERT BAND solcare il palco di piazza Castello. Roberto Di Laura, in arte Rupert, è un artista palermitano che sin dalla tenera età ha dimostrato di possedere eccezionali doti artistiche, facendo notare sin dal suo primo debutto a otto anni, la sua imponente capacità canora che lo ha portato a vincere diversi concorsi. Fondatore del progetto RUPERT Band, affronta un repertorio ricco di successi nazionali ed internazionali che vanno dagli anni ‘70 ai giorni nostri. Anello questo, che arricchisce una collana di eventi dell’estate.

Dunque, Castelbuono non si ferma, Castelbuono continua ma con prudenza. Chiude la tre giorni la “tribute Band di Claudio Baglioni” HANGAR: band che nasce dall’incontro di Dario Antoci, cantante siracusano appassionatissimo di Baglioni, e 4 musicisti catanesi dal curriculum invidiabile, Luccio Nicolosi al piano, Giuseppe Minutolo alla chitarra, Otis Mazzaglia al basso elettrico e Angelo Furnari alla batteria.Guidati dalla voce di Dario, ripercorre il vissuto artistico del cantautore romano.La band attinge, più che altro, dagli arrangiamenti che Baglioni propone nei sui spettacoli dal vivo, senza disdegnare di reinterpretare e improvvisare sulle complesse strutture armoniche proposte dall’artista.

Uno spettacolo all’insegna della melodia e dell’energia che saprà affascinare il pubblico…anche i “meno appassionati”! Per la partecipazione è obbligatorio esibire il Green Pass all’ingresso. Saranno osservate le adeguate misure di contenimento epidemiologico e di prevenzione previste dalla normativa vigente.