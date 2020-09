I ragazzi dell’Istituto comprensivo di Geraci Siculo aderiscono a “Puliamo il Mondo 2020”

Numerosa e attiva la partecipazione dei ragazzi volontari dell’Istituto comprensivo di Geraci Siculo che hanno aderito all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2020”, manifestazione organizzata da Legambiente in collaborazione con Federparchi — Europarc Italia, UPI, in collaborazione col parco delle madonie e con i patrocini del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Muniti di guanti, cappellini, pettorina, mascherina e sacchetti, i ragazzi hanno ripulito la zona che comprende via montagna e parco delle rimembranze, entusiasti di aver dato il loro prezioso contributo.

Il rispetto per l’ambiente è un elemento imprescindibile per poter formare dei cittadini consapevoli e in grado di agire un domani per il bene della comunità, soprattutto in questo periodo storico, in cui le conseguenze dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici iniziano a farsi sentire, è importante educare le nuove generazioni ad uno stile di vita sostenibile e rispettoso delle risorse del nostro pianeta.

L’amministrazione comunale, sempre pronta nella promozione di iniziative finalizzate alla cura ed al rispetto dell’ambiente , si ritiene soddisfatta della partecipazione numerosa, ma soprattutto motivata, dei ragazzi volontari che, con impegno e determinazione, hanno aderito all’iniziativa.