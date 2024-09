I sindaci Minutilla di San Mauro Castelverde e Cicero di Castelbuono all’evento “ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori” che si tiene ad Agrigento

San Mauro Castelverde – I comuni di San Mauro Castelverde e Castelbuono presenti all’evento “ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori” che si tiene ad Agrigento. I sindaci Peppino Minutilla e Mario Cicero sono stati chiamati a far conoscere l’esperienza di sviluppo turistico dei loro paesi parlando di patrimonio archeologico e opportunità di turismo esperienziale per le aree interne, i borghi, le terre alte e le isole.

L’appuntamento, promosso dall’Assessorato dei Beni culturali dell’identità siciliana della Regione Siciliana, ha come obiettivo di valorizzare le 14 aree dei Parchi Archeologici presenti in Sicilia, oltre a far conoscere e valorizzare il patrimonio siciliano, tenendo conto del contesto archeologico, culturale e paesaggistico.

Mario Cicero, in qualità anche di coordinatore per la Sicilia dell’Unione Nazionale dei Comuni Montani e Peppino Minutilla, in qualità di coordinatore regionale dell’associazione Borghi Autentici d’Italia, hanno relazionato sull’unicità e sulle caratteristiche ambientali specifiche dei territori dei loro comuni e, più in generale, delle Madonie e del Parco delle Madonie, inserito nella lista dei Geoparchi mondiali UNESCO.

Peppino Minutilla ha parlato anche dell’esperienza di rigenerazione culturale e turistica di San Mauro Castelverde e del cambio di passo che c’è stato negli ultimi anni, anche grazie al progetto “BORGO VIVO: DAL MANDAMENTO AL CAMBIAMENTO”. Un cambiamento vero e reale del Paese che negli ultimi tempi è diventato anche punto di riferimento per gli amanti dell’avventura e delle esperienze adrenaliniche in sicurezza con la ZipLine e l’altalena gigante più alta d’Europa. Una peculiarità che si è aggiunta a quelle già presenti dal punto di vista ambientale come le Gole di Tiberio, il bosco e il centro storico medievale facendo diventare ancor di più attrattivo il piccolo borgo di San Mauro Castelverde.