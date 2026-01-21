I Trovatori in tournée tra Sicilia e Lazio: nuove date per il progetto teatrale di Sepillo da Ypsigro

La compagnia teatrale I Trovatori annuncia nuove tappe della propria tournée, confermando un percorso artistico che continua a incontrare il pubblico tra Sicilia e Lazio. Il prossimo appuntamento è fissato per il 1° febbraio al Teatro Agricantus di Palermo con lo spettacolo Il circo delle scelte coraggiose, produzione autonoma rispetto al progetto I Racconti di Sepillo da Ypsigro.

Ideato e interpretato da Giuseppe Vignieri, con l’accompagnamento musicale dal vivo di Giuseppe Aiosi, il progetto I Racconti di Sepillo da Ypsigro si ispira alla tradizione delle giullarate medievali del XII e XIII secolo, rilette attraverso un linguaggio teatrale contemporaneo che intreccia satira, poesia e impegno civile. Un teatro popolare e colto, capace di dialogare con adulti, giovani, famiglie e contesti scolastici.

La tournée proseguirà il 7 e 8 febbraio a Spinaceto, a Roma, con Il prestigio di un popolo, quindi dal 12 al 15 febbraio nella capitale con Riccardo III. Il potere a pezzi al Teatrosophia. Lo stesso spettacolo tornerà in scena il 10 aprile al Teatro Comunale Contoli Di Dio di Calascibetta e il 18 aprile al Regina Teatri di Terracina.

Al centro del progetto vi è la figura del giullare come voce critica e coscienza collettiva, capace di raccontare il presente attraverso miti, leggende e cronaca. Le storie affrontano temi universali come potere, giustizia, libertà e coraggio, con una messa in scena essenziale, musica dal vivo e un forte coinvolgimento del pubblico, restituendo al teatro la sua dimensione di rito condiviso e spazio di riflessione.