I Trovatori tornano in scena: al via i Laboratori di Teatro per adulti

I Trovatori riprendono la loro attività teatrale con una nuova edizione dei Laboratori di Teatro per adulti, un percorso dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo della recitazione o approfondirne le tecniche espressive. A condurre gli incontri saranno Giuseppe Vignieri, Delia Oddo e Giuseppe Aiosi, figure di riferimento nel panorama teatrale locale.

L’iniziativa propone un viaggio ricco di energia e creatività che unisce recitazione, movimento e musica, offrendo ai partecipanti la possibilità di mettersi in gioco, superare timidezze e scoprire nuove potenzialità comunicative.

Il laboratorio affronterà temi come la pulizia del linguaggio e della parola, il lavoro sul gesto e sul movimento, l’improvvisazione e la collaborazione di gruppo, con l’obiettivo di favorire una vera crescita personale e interiore.

Il corso è aperto a tutti, a partire dai 16 anni, e si terrà ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 presso la Sala delle Capriate (oggi Sala Marzullo) alla Badia.

Le attività prenderanno il via mercoledì 15 ottobre e si concluderanno a giugno.

Novità di quest’anno: le iscrizioni per i laboratori dedicati ai più piccoli saranno aperte ogni martedì dalle 18.00 alle 20.00, sempre presso la Sala delle Capriate.

Un invito, dunque, a lasciarsi coinvolgere dalla magia del teatro e a trasformare la curiosità in azione: da un semplice “ci andrei” a un convinto “ci vado”.