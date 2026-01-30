IIS “L. Failla Tedaldi” di Castelbuono: imprese e scuola insieme per il nuovo indirizzo

Prosegue il percorso di innovazione dell’IIS “L. Failla Tedaldi” di Castelbuono. Ieri, 27 gennaio, il Dirigente Scolastico, prof. Gianfranco Lisanti, insieme ai docenti del nuovo indirizzo agrario, ha incontrato le principali aziende del territorio e il Direttore dell’ITS Madonie.

L’obiettivo? Creare un percorso formativo realmente integrato con il mondo del lavoro locale. Le imprese presenti hanno già dato la loro disponibilità e fornito spunti concreti per progettare corsi che rispondano alle esigenze professionali del settore agro-alimentare e agro-ambientale.

Tra le realtà coinvolte figurano Abbazia Sant’Anastasia, Az. Agricola Cirrito Paolo, Az. Agricola Emilio Appiano, Az. Agricola La Contea, Az. Agrituristica Bergi, Biscotti Paolo Forti, Caseificio San Nicola, Collegio degli Agrotecnici di Palermo, Consorzio Manna Madonita, Fiasconaro, Paolo Forti Srl, Società Cooperativa Nuova Alba e Tumminello Srl.

Al centro dell’incontro il modello sperimentale “4+2”, che prevede un percorso quadriennale completo. Grazie a questa formula, gli studenti conseguiranno il Diploma in meno anni rispetto al percorso tradizionale e acquisiranno competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Fondamentale è stato il processo di coprogettazione: scuola e imprese lavorano fianco a fianco per definire un curricolo aderente ai fabbisogni reali del territorio. L’obiettivo è combinare saperi teorici, competenze pratiche e formazione alla cittadinanza.

Il team dei docenti ha presentato una prima bozza progettuale e le aziende hanno contribuito con osservazioni e proposte operative, che saranno integrate nella fase successiva dello sviluppo del progetto.

L’incontro si è concluso con la pianificazione della prossima fase, confermando l’impegno congiunto di scuola e imprese per formare figure professionali preparate e pronte a rispondere alle sfide del settore agro-alimentare.