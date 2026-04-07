Il 12 aprile la presentazione della nuova edizione di “Castelbuono u paisi” di Salvino Leone

Domenica 12 aprile alle ore 17:30, nella sala Morici del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, sarà presentata la nuova edizione di “Castelbuono u paisi”, libro a cura di Salvino Leone. Un appuntamento atteso che richiama l’attenzione sulla memoria e sull’identità di uno dei borghi più affascinanti delle Madonie. Il volume, completamente riveduto e ampliato, si presenta con numeri importanti: oltre 700 pagine e più di 500 immagini a colori che accompagnano il lettore in un viaggio approfondito e appassionante. Pubblicato dalla Kalós, il libro è già disponibile sul sito ufficiale dell’editore.

“Castelbuono u paisi” non è solo un testo storico, ma una vera e propria enciclopedia del territorio: dalle origini alla contemporaneità, l’autore esplora storia, arte, cultura, natura e tradizioni popolari, senza tralasciare aspetti fondamentali come la vita religiosa, la gastronomia e i personaggi che hanno segnato la comunità.