Il 12 novembre il “concerto dei Santi” eseguito dal gruppo A nova Orquestra

Il Museo Civico Castelbuono è lieto di ospitare la nuova data dell’evento proposto dall’Associazione culturale Pippo Mazzola, nella Sala del Principe del Castello dei Ventimiglia a Castelbuono. Nell’atmosfera medioevale che si respira in un luogo ricco di otto secoli di storia, risuoneranno tra le antiche mura del Castello alcuni tra i canti popolari scelti nell’immenso patrimonio costituito dai suoni e dalle melodie che vengono, o venivano, eseguite, in tutti i centri della Sicilia in onore dei Santi, nella ricorrenza delle loro festività.

Durante il concerto il gruppo musicale A nova Orquestra eseguirà i brani e verranno riproposti anche alcuni racconti, preghiere e grida che costellano le varie celebrazioni, e che caratterizzano, per la grande diversità di struttura musicale ed esecuzione, le celebrazioni dei Santi nelle varie località. L’evento pone l’accento sul senso religioso, ma anche laico, delle tradizionali festività che vogliono e possono resistere all’impatto di usi imposti dai media e dal consumismo.

L’iniziativa è ad ingresso libero fino a esaurimento posti e si terrà sabato 12 novembre a partire dalle ore 21.00, nella Sala del Principe del Castello dei Ventimiglia a Castelbuono