Il 13 dicembre alla Sala Magnum il laboratorio delle arancine

Mercoledì 13 dicembre in occasione dei festeggiamenti di Santa Lucia la Sala Magnum organizza il laboratorio delle arancine per “piccoli chef”; un’occasione perfetta per fare esprimere il talento culinario di bambini e bambine, in un laboratorio sensoriale divertente e delizioso.

Cosa impareranno i piccoli chef:

Creazione Magica: I bambini e le bambine sperimenteranno la magia di trasformare semplici ingredienti delle simpatiche piccole arancine

Skill da Chef: Con la guida di “Mago Magnum ”, i piccoli e piccole impareranno le tecniche di preparazione delle arancine

Divertimento e Amicizia: Oltre a diventare dei veri chef, i bambini e le bambine trascorreranno un pomeriggio in compagnia in un ambiente gioioso e inclusivo con gonfiabili e playground.

Data : 13 Dicembre 2023

Orario: 16:30 – 19:00

Luogo: Sala Magnum Show – Via Dante Alighieri 185 – Castelbuono (Pa)

Info & Prenotazioni: 3209114972

Costo: 10€