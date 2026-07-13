Il 16 luglio al Palazzo Reale di Palermo verrà presentato il libro “Non un ‘magliaro’ del potere. L’epistolario di Vincenzo Carollo”
Giovedì 16 luglio alle ore 10:30 nella sala Pio La Torre di Palazzo Reale a Palermo il libro di Giuseppe Spallino sull’epistolario di Vincenzo Rosario Carollo, sindaco di Castelbuono, deputato e presidente della Regione Siciliana, senatore della Repubblica.
Il titolo del volume “Non un ‘magliaro’ del potere. L’epistolario di Vincenzo Carollo” è l’espressione dedicata dall’allora senatore siciliano ad Aldo Moro in una nota inviatagli nel marzo del 1977.
Ne parleranno con l’autore Giuseppe Spallino, l’ex deputato regionale Rino La Placa, l’ex ministro Calogero Mannino e l’ex consigliere comunale Gioacchino Genchi. Porgerà i saluti l’assessore regionale Alessandro Aricò. Condurrà Arianna Attinasi.
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