Il 22 ottobre la seconda edizione della mostra d’arte “Artisti a Corte”

Si terrà domenica 22 ottobre 2023, dalle 9.00 alle 18.00 la seconda edizione della mostra mercato d’arte ARTISTI A CORTE, promossa e organizzata dall’associazione Pittamu di Castelbuono, con il patrocinio del Comune, nell’ambito della manifestazione Funghi Fest. Il momento artistico, organizzato lo scorso anno, ha riscosso un grande apprezzamento tra le migliaia di visitatori giunti a Castelbuono per il Funghifest. Arte e artigianato artistico, ma anche foto, saranno presenti quest’anno in via Castello, dove gli undici artisti partecipanti, oltre ad esporre le loro opere daranno vita ad una estemporanea pittorica e artigianale sotto lo sguardo attento dei visitatori.

Abbiamo voluto fortemente realizzare questa seconda edizione, dice il presidente dell’associazione Pittamu, Francesco Licciardi, perché riteniamo importante offrire al pubblico la possibilità di soffermarsi ad ammirare scorci di arte pura, semplice, comprensibile, così come avveniva nella Parigi di fine ‘900 e come continua ad avvenire ancora oggi nelle più importanti città d’arte. Un momento artistico, totalmente gratuito, che mira a crescere nei prossimi anni, per permettere ad un numero di artisti sempre maggiore, di esibirsi “a corte” per esporre le loro opere in una tra le cittadine più belle e affascinanti di tutta la Sicilia.