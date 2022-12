Il 23 dicembre al Venus Bar l’anteprima “2/16° di Blues” in occasione dell’uscita del nuovo libro di Massimiliano Città “Incisioni”

Ascolta l'articolo

Si terrà giorno 23 dicembre, venerdì, alle ore 19 presso il Venus Bar a Castelbuono l’anteprima in occasione dell’uscita del nuovo libro di Massimiliano Città dal titolo “Incisioni” (edito da L’erudita editore).

Presenterà Stefania Cordone e interverranno Stefania Sperandeo e Giuseppe Vignieri per dar voce alle brevi storie che compongono il volume.

“Ci vorrebbe un blues, con una voce graffiante che non vuole essere più ascoltata o con la voce di una delle cantanti più brave, zia Bessie. Ci vorrebbe la musica di Whitney Houston, capace di curare i dilemmi della vita, o la voce del signor Lennon, che ha ormai dimenticato Dio.

Massimiliano Città racconta storie testimoni di una vita difficile, che hanno come centro la musica, quella musica che ti entra nell’anima, quella di cui non puoi fare a meno, quasi fosse acqua nel deserto. Musica, droga, prostituzione, razzismo, ma anche amicizia, amore, devozione, famiglia.

Ogni racconto è una canzone e ogni canzone è un piccolo mondo, un fiume di parole sostenute dal ritmo: Incisioni raccoglie queste canzoni per diventare un libro che racchiude le più grandi colonne sonore della nostra vita.”