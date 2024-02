Il 24 febbraio presentazione di “Remi Di Rime”, il pregevole volume di poesie e filastrocche di Cinzia Pitingaro

L’amministrazione Comunale e il Consiglio di Biblioteca, in collaborazione con le Associazioni Ce.Re.S e AUSER, si pregiano di invitarVi, sabato 24 febbraio 2024, alle ore 17.30, presso la Sala Padre Lorenzo Marzullo (ex Badia, Via Roma n° 76), alla presentazione di “Remi Di Rime”, il pregevole volume di poesie e filastrocche di Cinzia Pitingaro, edito da Smasher.

La raccolta, attenzionata da “La Tecnica della Scuola”, premiata in diversi concorsi nazionali e adottata da vari Istituti scolastici d’Italia, è un vero e proprio omaggio a Gianni Rodari, perché intreccia la fantasia con la componente educativa e didattica.

Vi aspettiamo numerosi, per trascorrere insieme un pomeriggio, all’insegna della gioia e della bellezza.