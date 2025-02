Il 26 febbraio online il webinar Grandi, piccoli e piccolissimi Comuni per la Cultura al digitale. Il Museo Civico Castelbuono tra le buone pratiche per la digitalizzazione culturale

La Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e l’ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, presentano Grandi, piccoli e piccolissimi Comuni per la Cultura al digitale, un webinar volto ad approfondire i diversi strumenti che Dicolab. Cultura al digitale mette in campo per l’accompagnamento di progetti e processi di digitalizzazione che i Comuni intendono portare avanti per la gestione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale.

L’iniziativa è promossa nella cornice di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo aperto, gratuito e certificato, sviluppato dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, con l’obiettivo di migliorare ed ampliare le competenze dei professionisti pubblici e privati della cultura e favorire la trasformazione digitale del settore.

Il webinar in particolar modo è pensato per offrire a Assessori e dirigenti una panoramica sulle attività formative per rafforzare le competenze digitali di dipendenti e collaboratori, e a funzionari delle pubbliche amministrazioni locali e operatori che intendano esplorare le potenzialità del digitale nei processi di conservazione, gestione, valorizzazione, fruizione del patrimonio da essi gestito, anche in termini di modelli di interazione con il pubblico e le comunità.

Comune di Milano – Comune di Cesena – Comune di Castelbuono

In occasione dell’incontro verranno inoltre presentate tre esperienze di digitalizzazione individuate in collaborazione con ANCI attraverso un processo di ascolto dei territori.

Al termine del webinar, i partecipanti riceveranno una guida digitale che, attraverso una selezione di percorsi formativi e casi studio, possa orientare lo sviluppo di competenze per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale del proprio Comune.

Il programma

11.30 – 11.40 | Saluti istituzionali

Onofrio Cutaia , Commissario straordinario,

Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali

, Commissario straordinario, Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali Antonella Galdi, Vice segretaria, ANCI

11.40 – 11.45 | Introduzione ai lavori

Vincenzo Santoro, Responsabile Dipartimento Cultura, turismo e agricoltura, ANCI

11.45 – 12.05 | Presentazione Dicolab. Cultura al Digitale

Davide Tilotta, Learning manager,

Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali

12.05 – 12.50 | Buone pratiche dai territori

Chiara Fabi , Responsabile Unità musei scientifici – Comune di Milano

, Responsabile Unità musei scientifici – Comune di Milano Elisabetta Bovero , Dirigente Biblioteca Malatestiana – Comune di Cesena

, Dirigente Biblioteca Malatestiana – Comune di Cesena Laura Barreca , Direttrice Museo Civico di Castelbuono

, Direttrice Museo Civico di Castelbuono Rossella Barreca, Responsabile grafica e comunicazione Museo Civico di Castelbuono – Comune di Castelbuono

12.50 – 13.00 | Q&A e conclusioni