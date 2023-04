Il 29 aprile presso la sala P. Loranzo Marzullo presentazione del libro “La danza degli specchi” di Piera Pirrone

Il Consiglio di Biblioteca si pregia di invitarVi, sabato 29 aprile 2023, alle ore 17.30, nella Sala Padre Lorenzo Marzullo (ex Badia, Via Roma), alla presentazione del libro “La danza degli Specchi”di Piera Pirrone.

I protagonisti del romanzo sono cinque donne ed un uomo, di cui l’autrice, nell’ordinaria corniceconflittuale fra il mondo maschile e quello femminile, racconta le vicende personali, articolandole e intrecciandole in modo davvero interessante e tutte tese a dimostrare quanto, in effetti, siaessenziale nella nostra odierna società il ruolo delle donne. La profonda e circostanziata introspezione psicologica dei personaggi rende alquanto piacevole edemotivamente coinvolgente la lettura del romanzo. Le donne protagoniste condividonoil sognodi una rivoluzione culturale,che potrà essere realizzata solo grazie alla realizzazione progettuale di una nuova ed autentica amicizia fra le donne medesime,intesa come un bene prezioso e indispensabile, per potere avviare un nuovo percorso di rieducazione alla “sorellanza”.

Contando sulla Vostra presenza, porgiamo cordiali saluti.

Il Consiglio di Biblioteca