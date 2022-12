Il 29 dicembre presentazione del libro di Nino Brancato “1949, Castelbuono apre ai Forestieri”

Ascolta l'articolo

Per ricordare il 75 anniversario della sua fondazione la Pro Loco e l’autore Nino Brancato presentano il volume ” 1949, Castelbuono apre ai Forestieri” presso la Sala delle Capriate, ex Monastero di Santa Venera (Badia), il 29 dicembre 2022 ore 17.30.

Il libro, ricco di notizie, aneddoti e foto inedite, vuole essere un riconoscimento per quanti hanno speso le loro energie per far conoscere il nostro patrimonio naturalistico, storico e artistico (l’ordine non è casuale) con risultati non inferiori a quelli raggiunti negli anni seguenti.

Non esistevano i social, FB, Instagram, Tic Toc, YouTube ma sono riusciti lo stesso, con i mezzi allora a disposizione (manifesti, qualche articolo sui giornali, conoscenze dirette, passa parola) a far conoscere Castelbuono a livello provinciale e regionale soprattutto attraverso l’organizzazione di tutte le sagre delle ciliegie curate dalla Pro Loco (1949 prima edizione).

Spazia dal 1947 (anno di fondazione della Pro Loco) fino agli anni 70,

periodo di avvio pionieristico e di forte sviluppo.

L’evento è aperto a tutti ed il libro potrà darci modo di riannodare i fili della memoria fra passato e presente e di programmare il futuro.