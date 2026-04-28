Il 3 maggio Comizio: “Ogni Sindaco merita la comunità che amministra”

(Riceviamo e pubblichiamo) – Posso affermare con convinzione che l’esperienza amministrativa maturata in questi anni nel nostro paese mi ha formato profondamente, sia sul piano umano che su quello politico. Ho sviluppato una sensibilità sociale che nasce certamente dall’educazione familiare, ma anche dalle persone che ho incontrato: i miei coetanei, e soprattutto le generazioni precedenti, che mi hanno trasmesso valori, sobrietà e senso del dovere, caratteristiche tipiche della nostra comunità.

Castelbuono, con la sua gente, la sua operosità e la sua dignità, ha rappresentato e rappresenta una delle realtà più dinamiche del comprensorio madonita, in tutti i settori che compongono la vita economica e sociale. Con questa consapevolezza, negli anni di impegno politico ho cercato, insieme a tutti coloro con cui ho collaborato, di amministrare la cosa pubblica mettendo sempre al centro l’interesse collettivo, mai quello privato, senza mortificare le esigenze particolari di ogni singolo cittadino.

Abbiamo affrontato molte sfide, ma abbiamo anche permesso alla nostra Castelbuono di mantenere una vivace vita sociale, servizi adeguati e infrastrutture che rendono il paese accogliente e decoroso, sia per i residenti sia per chi ci onora della propria presenza: i villeggianti estivi, così come le migliaia di turisti che arrivano durante tutto l’anno.

Domenica 3 maggio, alle ore 20:00, lo scrivente e il Presidente del Consiglio terremo un comizio in piazza Margherita per raccontare, rappresentare e condividere con voi ciò che stiamo portando avanti e ciò che stiamo programmando per il futuro della nostra comunità.

Siamo convinti che per garantire servizi dignitosi e adeguati sia necessario vivere l’impegno politico come un impegno sociale, con dedizione, rispetto delle istituzioni e disponibilità costante verso i cittadini. Oggi Castelbuono, nel contesto regionale e nazionale, esprime un proprio dinamismo e riceve apprezzamenti e disponibilità al confronto. Questo patrimonio vogliamo condividerlo con tutta la comunità, perché chi governa costruisce realtà; chi si limita alla polemica offre soltanto parole.