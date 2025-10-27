Il 30 ottobre inaugurazione sede a Castelbuono Associazione Nazionale Carabinieri

Castelbuono avrà nuovamente la Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Negli ultimi tre anni era stata sottosezione di Cefalù. L’Associazione avrà la sua sede presso il Centro Studi Marco e Rosa Speciale sito in Piazza Margherita di Castelbuono, ottenuta dall’Amministrazione Comunale, grazie alla partecipazione ad un bando pubblico.

Il 30 Ottobre ci sarà la cerimonia inaugurale della sede che sarà intitolata al Carabiniere Domenico Castiglia, castelbuonese che ha ottenuto la medaglia di bronzo al valor militare, per fatto avvenuto durante la seconda guerra mondiale, con la seguente motivazione:” Inseguiva un terribile ribelle che si era dato alla fuga, lo raggiungeva ed impegnava con lui colluttazione. Sebbene ferito al braccio da colpo di pistola sparatogli dal ribelle, che riusciva a svincolarsi ed a fuggire ancora, riprendeva l’inseguimento e, col concorso di un sottufficiale tosto raggiunto, riusciva disarmarlo e ad arrestarlo”. Durazzo (Albania) 5 Aprile 1943.

L’assemblea elettorale dei soci, nel mese di Marzo ha eletto il consiglio direttivo formato da S.Ten Prestianni Antonio, V.Brig.Castiglia Angelo, V.Brig.Mazzola Giovanni, C/re Mazzola Vincenzo e C/re Aus Di Blasi Nicola. A seguito di ulteriori elezioni è stato eletto Presidente il S.Ten Prestianni Antonio. Segretario è stato nominato il Brig.Saverio Latella. L’Associazione comprende già un presidio di soci preposti per servizio di volontariato in occasione di manifestazioni pubbliche e quindi istaurare un rapporto di collaborazione con le forze di polizia locale e contatto di vicinanza con la popolazione tutta.