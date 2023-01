Il 6 gennaio comizio del presidente del Consiglio Piscitello e del sindaco Cicero

Ascolta l'articolo

Trascorso il primo semestre dall’elezione amministrativa 2022, ritengo giusto e doveroso tenere un incontro pubblico con la comunità tutta. A tal proposito venerdì 06.01.2023 alle ore 12:00 si terrà un comizio in Piazza Margherita. Sarà l’occasione per esporre e riflettere sull”attività svolta in questi mesi, dare informazioni relative ai cantieri che si stanno avviando, sui finanziamenti acquisiti e su quali orizzonti intende orientarsi l’Amministrazione Comunale per dare nuove opportunità alla nostra comunità.

Il comizio sarà tenuto dal Presidente del Consiglio Mauro Piscitello e dal Sindaco Mario Cicero. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare