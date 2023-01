Il 7 gennaio spettacolo di Natale con Mago Magnum

Ascolta l'articolo

Questo Natale il Mago Magnum ha combinato un bel pasticcio. Babbo Natale gli aveva affidato dei regali da consegna, ma lui, sbadato, se ne è perso qualcuno. Riuscirà con l’aiuto dei bambini a ritrovare regali mancanti?

Uno spettacolo di Natale per bambini fino a 90 anni, ma anche oltre volendo. Spettacoli di magia & bolle a tema natalizo giorno 7 gennaio alle ore 17 alla badia a Castelbuono (Pa) per chiudere in bellezza queste feste di Natale ….

Le prove e gli esperimenti per rintracciare i regali lo impegnaranno per tutto la durata dello spettacolo. Per fortuna ci sono tanti piccoli aiutanti tra il pubblico che saranno sempre coinvolti per gli esilaranti esperimenti di questo originale spettacolo natalizio di magia per bambini. Da qui inizia la ricerca dei perduti, tra animali immaginari e bacchette magiche, palloncini ribelli e ricette improbabili, travestimenti e pasticci, scoprendo che i bambini sono più maghi del Mago Magnum. Il pubblico diventa così protagonista di uno spettacolo coinvolgente, originale e divertente.

Ingresso gratuito