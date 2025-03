Il 9 marzo si inaugura la “Banca” del gusto Tumminello Bakery

Siamo emozionati nel presentarvi la Tumminello Bakery, una “Banca” del gusto. Un nuovo punto vendita, rinnovato nel design e nella proposta, ma sempre fedele alla nostra tradizione.

È passato un anno dall’inaugurazione del nostro nuovo stabilimento e ben 48 anni da quel giorno speciale in cui nostri genitori aprirono le porte del panificio “San Giuseppe”, la sera di domenica 20 febbraio 1977.

Da allora, ogni giorno è stato un viaggio fatto di passione, dedizione e rispetto per il territorio. Oggi, continuiamo quel cammino, con lo stesso amore per la nostra terra, ma con una nuova visione, sempre attenti a migliorare e innovare.

La Tumminello Bakery non è solo un nuovo punto vendita, è il nostro modo di dirvi “grazie” per essere parte di questa storia lunga 48 anni. Venite a scoprire un luogo dove tradizione e innovazione si fondono, un nuovo inizio che rimane fedele al nostro cuore siciliano.

Vi aspettiamo il 9 marzo alle 10.30 in via Dante Alighieri 24bis per un brindisi inaugurale e per celebrare insieme questo nuovo inizio.