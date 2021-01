Il bando per due nuove assunzioni alla Castelbuono Ambiente. Interviene il circolo PD

Cosa si vuol fare del sistema dei rifiuti?

Il Circolo del Pd di Castelbuono è stato impegnato nei mesi scorsi in una iniziativa politica sul sistema di raccolti dei rifiuti promuovendo, dopo un incontro con i lavoratori delle Coop sociali, un momento di confronto con i Gruppi Consiliari lo scorso 28 agosto (metodo riproposto relativamente al Cine-Teatro “Le Fontanelle”).

In quell’occasione avevamo ribadito la necessità di potenziare la Castelbuono Ambiente s.r.l., abbandonare la linea degli affidi diretti e proroghe alle Coop sociali, per principi di legittimità e legalità, e procedere ad assunzioni dirette e chiudere la precarietà del personale per il tramite della partecipata pubblica di cui il Comune di Castelbuono è il Socio Unico. Su questa posizione avevamo trovato un consenso trasversale delle altre forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale, e fuori, tranne che dei Democratici per Castelbuono che evidenziavano l’assenza di una norma specifica per l’assunzione diretta del personale, così come successivamente ribadito in un intervento scritto e pubblicato del Sindaco il 24 settembre scorso sorpreso da “l’affermazione perentoria sull’esistenza di una normativa” da parte dell’ex Amministratore Raimondo a cui chiedeva, tenuto conto di tale esistenza, “perché negli anni in cui ha amministrato la Società non abbia avviato le procedure amministrative per stabilizzare questi operai?“.

Per tali ragioni rimaniamo piacevolmente sorpresi nel leggere un bando dello scorso 28 dicembre della Castelbuono Ambiente s.r.l., che “espleta la predetta procedura in applicazione della Deliberazione Assembleare del 18.12.2020” , in cui il Socio Unico dell’Assemblea, ribadiamo, il Comune di Castelbuono (il Sindaco e la Sua Giunta), autorizza a procedere alla selezione e l’assunzione diretta di un autista e di un operatore ecologico (bando allegato alla presente – scadenza 10 gennaio – a cui invitiamo i lavoratori che hanno i requisiti a partecipare e del quale ci saremmo

aspettati una maggiore pubblicità, per esempio, la pubblicazione sulla pagina facebook istituzionale del Comune usata, purtroppo e spesso, come un blog personale).

Un atto che, di fatto, va nella direzione da Noi indicata il 28 agosto e che ribadiva i contenuti di “una nota della CGIL del 01 febbraio 2017 in cui evidenziava la necessità di assumere il personale delle Cooperative”, nota citata dal Sindaco nel contributo sopracitato, a cui l’ex Amministratore Avv. Raiomondo, sempre a detta del Sindaco, “non risulta che abbia dato riscontro”; saremmo curiosi di leggere i riscontri a tale nota dal marzo 2018, momento delle dimissioni dell’ex Amministatore Avv. Raimondo.

Pertanto, alla luce della opportunità di assunzioni dirette da parte della Castelbuono Ambiente s.r.l., è giunto dal nostro punto di vista il momento di fare chiarezza sulla gestione del sistema dei rifiuti, approvando un piano industriale che dia contezza degli obiettivi di qualità del servizio, dei livelli occupazionali e relativi costi in un quadro complessivo di rafforzamento del servizio pubblico in ottemperanza a principi di legittimità e legalità, di economicità, efficacia ed efficienza del servizio e di programmazione degli investimenti anche per aumentare la percentuale di raccolta differenziata che ci vede deficitari.

E tutto ciò va fatto ancor prima di valutare una eventuale adesione all’AMA, che doveva partire il primo gennaio, verso cui non abbiamo fatto valutazioni negative pregiudiziali, ma il cui piano industriale, si dice, prevede ad oggi solo 14 assunzioni e il mantenimento della Castelbuono Ambiente s.r.l, con una oggettiva duplicazione dei costi di gestione, e definire gli investimenti su “Cassanisa” in un momento in cui il Comune di Castelbuono, nella graduatoria provvisoria D.D.G. n. 1688 del 31 dicembre 2020 relativamente a finanziamenti per la realizzazione di Centri Comunali di Raccolta, risulta nell’elenco delle istanze “NON AMMESSE” per il Progetto del “Foro Boario” su cui molto si è investito in termini di impegno anche nell’ultima campagna elettorale.

Maggiori dettagli qui

Castelbuono, lì 05.01. 2021; Per il Coordinamento Il Segretario, Vincenzo Capuana